Valencia Basket - Anadolu Efes: 78-71

THY Avrupa Ligi 2. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket'e 78-71 mağlup oldu. Temsilcimiz Anadolu Efes bu sonuçla, 2'nci maçında 2'nci mağlubiyetini almış oldu.

Pabellon Fuente de San Luis'de oynanan mücadeleye etkili başlayan Valencia, ilk periyodu 19-13'le geçti. 2'nci periyotta oyuna ağırlığını veren temsilcimiz Anadolu Efes, 25-19'luk çeyrek skoruyla ilk yarıyı 38-38'lik eşitlikle tamamladı.

3. periyotta savunmada ve hücumda tam anlamıyla oyundan düşen Efes, rakibinden 28 sayı yerken, rakip potaya yalnızca 10 sayı gönderebildi ve son periyoda 66-48 geride girdi. Efes son periyotta yeniden oyuna ortak olmak istese de mücadelesi yeterli olmadı ve sahadan 78-71 mağlup ayrıldı.

Mücadelenin en skorer ismi 24 sayıyla Valencia'dan Errick Green olurken, Anadolu Efes'ten Vladimir Stimac 22, Errick McCollum 20 sayı kaydetti.