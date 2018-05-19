Valencia - Deportivo La Coruna maçı istatistikleri

Valencia ve Deportivo La Coruna, 20 Mayıs 2018 Pazar günü İspanya Primera Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:00. Valencia 70 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Deportivo La Coruna 29 puanda ve 18. sırada. Valencia son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Deportivo La Coruna, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 355. İddaa'da Valencia kazanır 1.25, berabere biter 4.30, Deportivo La Coruna kazanır 6.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.50, üst 1.25 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Valencia önceki hafta Villarreal mücadelesinde 1-3 yenildi.

Deportivo La Coruna ise Las Palmas karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Valencia, evinde 12 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 34 gol atıp 15 gol yedi.

Deportivo La Coruna ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 5 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Deportivo La Coruna, 15 gol atarken 41 gol yedi.