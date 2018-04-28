Valencia - Eibar maçı istatistikleri

Valencia ve Eibar, 29 Nisan 2018 Pazar günü İspanya Primera Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:30. 66 puanlı Valencia 4. sırada bulunuyor, Eibar 43 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Valencia, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Eibar, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 152 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Valencia kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 3.80, Eibar sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Valencia önceki hafta Villarreal mücadelesinde 1-3 yenildi.

Eibar ise Barcelona karşılaşmasında 4-2 yenildi.

Valencia, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 12 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Valencia, kendi sahasında 34 gol attı, 15 gol yedi.

Eibar ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Eibar, 12 gol atarken 28 gol yedi.