Valencia - Eibar maçı istatistikleri

Valencia ve Eibar, 29 Nisan 2018 Pazar günü İspanya Primera Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:30. Valencia 66 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Eibar 43 puanda ve 12. sırada. Ev sahibi Valencia, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Eibar son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 152. İddaa'da Valencia kazanır 1.35, berabere biter 3.80, Eibar kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Valencia önceki hafta Villarreal mücadelesinde 1-3 yenildi.

Eibar ise Barcelona maçında 4-2 yenildi.

Kendi sahasında 12 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Valencia, 34 gol attı ve 15 gol yedi.

Eibar, dış sahada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Eibar 12 kez gol sevinci yaşadı, 28 kez topu ağlarında gördü.