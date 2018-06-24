Valerenga B - Vard Haugesund karşılaşma önü

Norveç 2.Lig Grup 2 heyecanı devam ediyor. Valerenga B, 25 Haziran 2018 Pazartesi günü Vard Haugesund takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:00. Maç öncesi Valerenga B 8 puanla 12. sırada, Vard Haugesund 4 puanla 14. sırada bulunuyor. Valerenga B son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Vard Haugesund, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 251. İddaa'da Valerenga B kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Vard Haugesund kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Valerenga B önceki hafta Fyllingsdalen mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Vard Haugesund, Fana karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Valerenga B, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Valerenga B, kendi sahasında 7 gol attı, 9 gol yedi.

Vard Haugesund, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Vard Haugesund, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.