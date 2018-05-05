Valerenga - Haugesund maçı öncesi rakamlar

Valerenga ve Haugesund, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Valerenga 11 puanla 7. sırada, Haugesund 13 puanla 4. sırada bulunuyor. Valerenga, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Haugesund son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 575 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Valerenga kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, Haugesund sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Valerenga önceki hafta Sogndal mücadelesinde 5-2 yenildi.

Haugesund ise Kristiansund BK maçında 2-3 yenildi.

Valerenga, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Valerenga, kendi sahasında 3 gol attı, 5 gol yedi.

Haugesund, dış sahada 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Haugesund 8 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.