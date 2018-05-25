Valerenga - Lilleström maçı ne zaman?

Norveç Eliteserien maçında Valerenga ile Lilleström, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. Maç öncesi Valerenga 18 puanla 6. sırada, Lilleström 11 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Valerenga, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Lilleström, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 184 kodlu maçı oynayanlar; Valerenga galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.20, Lilleström galibiyet oranı 2.90. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Valerenga son haftadaki Sogndal müsabasında 5-2 yenildi.

Lilleström ise Sandefjord karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Valerenga, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Valerenga, kendi sahasında 6 gol attı, 7 gol yedi.

Lilleström, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lilleström 7 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.