Valerenga - Stabaek maçı istatistikleri

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Valerenga, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Stabaek takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Valerenga 15 puanla 5. sırada, Stabaek 7 puanla 14. sırada bulunuyor. Valerenga, son 5 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Stabaek, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 463 kodlu maçı oynayanlar; Valerenga galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.40, Stabaek galibiyet oranı 4.10. Alt 1.85, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Valerenga son haftadaki Start Kristiansand müsabasında 2-1 kazandı.

Stabaek ise Rostov maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Valerenga, 5 gol attı ve 7 gol yedi.

Stabaek, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Stabaek 4 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.