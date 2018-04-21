Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Avdan köyünde yaklaşık 40 yıl önce 85 hanede 300 kişi yaşıyordu. Ekonomik koşulların etkisiyle hızla göç veren köyde bu sayı 3 haneye kadar düştü. Diğer iki hanenin sahipleri ise sadece yazın tarla işleri için köye geliyor. PTT binası, camisi ve okuluyla kalabalık günlerin izlerini taşıyan köyde kışın 3 kişi, yazın ise 15 kişi kalıyor. Köyde 29 yıldır muhtarlık yapan Bekir Tepekaya, kızı ve eşiyle yaşadığı köyünü terk etmiyor.
Tepekaya, AA muhabirine, köydeki sıra dışı yaşamı anlattı. Köye, elektriğin 38 yıl önce geldiğini belirten Tepekaya, 1963'de okul, 1967'de cami, 1996'de su şebekesi yapıldığını, 1992 yılında ise köy yolunun asfaltlandığını aktardı.
Hizmetlerin çoğunun kendi döneminde yapıldığına dikkati çeken Tepekaya, şöyle devam etti:
"Hizmetler benim dönemimde geldi. Yayla yolu yapıldı. Daha önce 85 haneydi, şu an 3 hane kaldı. Eskişehir'de bin 600 köylümüz yaşıyor. Buradan gidenlerin durumları çok iyi. Burada hayvancılık ve çiftçilik var. Gençlere iş imkanı olmadığı için göç verdik. Köy diye gençlere kız vermiyorlar. Kızlar, burada durmuyor. Burada kalan ne yapsın, bir gelir yok. Fabrika falan da yok. Ne olacak burada. Şu anda mevcut nüfus 15'tir. Bu köyün hem muhtarıyım hem bekçisiyim hem azasıyım. 29 yıldır muhtarım. Muhtar olmadan önce burada 5 bin küçükbaş, 300 büyükbaş hayvan vardı."
VALİYİ ŞAŞIRTAN KÖY
Köyde tüm işleri tek başına yürüttüğü için başına ilginç olayların geldiğini ifade eden Tepekaya, şunları söyledi:
"İlçeye evrak götürdüğümde memur, 'İki azanın imzası var.' diyor. Azam yok. Köyde 4 ay boyunca tek hanede yaşam var. Kış aylarında kimse yok. Yazın gelenler olur, 1-2 ay durup giderler. Köyden geçenler, 'Bu köy ıssız.' diyor. Geçen haftalarda Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz gelmişti. Tesadüf, o gün köyde birkaç insan vardı. Vali Bey, bir hafta önce gelseydi köyde kimse yoktu. Kışın köyde eşim, kızım ve ben yaşıyorum."
Tepekaya, Vali Tutulmaz ile yaşadığı diyaloğa da değinerek "Vali Bey'e, 'Buraya Suriyeli getirseniz ne olur' dedim. O da güldü. Elektrik, su var. Bir internet yok. Muhtarlık seçimlerinde eşimi muhtar adayı yapacağım. Tek rakibim eşim." diye konuştu.
"GİDEN GİTSİN BURADAYIM"
Fatma Tepekaya ise köyün ıssız ve sakin yaşamına alıştığını dile getirerek şunları kaydetti:
"Bu köyde doğup büyüdüm. Burayı çok seviyorum. Giden gitsin, buradayım. Memnunum köyümden. Muhtarlık seçimlerinde eşime rakip olacağım. Köye yazın gelen kadınları toplayacağım. Okulu da açtıracağım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi de söyledi. Okuma yazma seferberliğinde ben de muhtar olarak kadınlara öncülük edeceğim."
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