Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un kulüp yöneticileri ile teknik heyet ve bazı futbolcular, Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.

Kulüp asbaşkanı Faruk Taşseten, idari menajer Oray Otyakmaz, teknik direktör Samet Aybaba ve futbolcular Robinho, Ziya Erdal, Hakan Arslan ile Tolgahan Acar, Vali Gül'e makamında ziyarette bulundu.

Gül, ziyarette yaptığı konuşmada, takımın şehrin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Galibiyet serisinin sürmesini temenni eden Gül, "Sizleri seviyor ve sizlere güveniyoruz. Şehrin yüzünü güldürdüğünüz için de teşekkür ediyoruz. Sivas'ta ve il dışında yaşayan her Sivaslının gönlünde Sivasspor var. Hepsinin üzerinde de sizin haklarınız var. Futbol muhabbeti olduğunda her Sivaslı göğsünü gere gere başı dik geziyorsa bunda sizlerin katkısı çok büyük." diye konuştu.

Gül, Sivasspor tesislerinin yeni bir alana kavuşması için de çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Teknik direktör Aybaba da oyuncularının büyük bir özveriyle mücadele ettiğini dile getirerek, "İyi yerlerdeyiz. İyi futbol oynayalım, devam edelim istiyoruz. Bu sene hiç olmazsa doğru yerlerde duralım, sonrasında daha iyi konuma gelelim. Takımımız mutlu bir aile gibi oldu. Hepsi inanılmaz keyifli. İnşallah bu süreç önümüzdeki yıllarda da devam eder." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, ziyaretin sonunda Taşseten, Otyakmaz, Aybaba ve futbolculara bağlama, Robinho da Gül'e Sivasspor forması hediye etti.