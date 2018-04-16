Vali Işın’dan “Kürtlerin PKK ile İmtihanı” kitabı

Ağrı Valiliği görevinde bulunan ve şu anda Merkez Valisi olarak görev yapan Musa Işın’ın “Kürtlerin PKK ile İmtihanı” adlı kitabı, Timaş Yayınları’ndan çıktı.
PKK’nın Kürtleri temsil etmediğini; aksine, en büyük kötülükleri Kürtlere yaptığını belirten Işın, PKK terör örgütünün, Kürtlerin hasmı olduğunu belirtti. PKK’nın, Kürtlerin inançlarını, ailelerini, çocuklarını, canlarını ve mallarını hedef aldığını söyleyen Işın, “Öncelikle PKK kimdir, Kürtler kimdir, PKK neyi amaçlıyor? Onu çok iyi bilmek gerekiyor. Bir örgütün ne söylediğinden ziyade ne yaptığı çok önemlidir. Kürtlerin gelenek ve görenekleri ile tamamıyla zıt olan bir örgüt var karşımızda, her şeyi bir kenara bırakın inanç bazında Kürtler ile PKK’nın uyuşmadığı apaçık ortada. PKK'nın 33 yıllık tarihi boyunca bırakın Kürtlerin lehine bir şey yaptıklarını, Kürtleri tüm değerleriyle, mefahirleriyle yok etmeye çalıştıklarını görüyorsunuz. PKK ilk Kürt katliamını 8 Kasım 1984 yılında Siirt’in Eruh ilçesinin Karageçit köyüne (sonradan Şırnak’a bağlanıyor) yapıyor. PKK bu köyde 5’i kadın 4’ü çocuk olmak üzere toplamda 9 Kürt vatandaşımızı şehit ediyor. Bir örgüt sizi temsil ediyorsa sizi neden öldürsün, bir örgüt sizi temsil ediyorsa sizden neden zorla haraç alsın ve bir örgüt sizi temsil ediyorsa sizleri neden göçe zorlasın. Şimdi tüm bu fotoğrafa baktığımız zaman PKK terör örgütünün, Kürtlere düşmanlık yaptığını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bir düşman tutsanız bu halkı ortadan kaldırın, maddi ve manevi bütün değerlerini, mefahirlerini yok edin derseniz ancak bu kadarını yapabilir. Moğol istilasında Bağdat’a yapılanlar bugün malesef PKK tarafından Kürtlere yapılıyor“ dedi.
MUSA IŞIN KİMDİR?
1968’de Bingöl Adaklı’da doğdu. 1989’da Ankara Üniversitesi SBF’yi bitirdi. İngiltere’de aldığı Yabancı Dil ve Mesleki Eğitimin ardından Denizli-Baklan, Şırnak-Beytüşşebap, Sivas-Gürün, Zonguldak-Çaycuma ve Konya- Kulu kaymakamlığı görevlerini üstlendi. Mülkiye Müfettişliği ve İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevlerinin ardından 2015 yılında Ağrı Valiliğine atandı. Halen İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevine devam etmektedir.
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