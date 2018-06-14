UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan ve tarihi Tunç Çağı'n kadar inen Pamfilya'nın başkenti Perge Antik Kenti'nde 2018 yılı kazı dönemi, geçen hafta Vali Münir Karaloğlu'nun ilk kazma vuruşuyla başladı.
DHA'nın haberine göre Antalya Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülen yeni kazı sezonu için 6 Haziran Çarşamba günü düzenlenen tören, Vali Karaloğlu tarafından, Perge'de dünyanın ilk kadın belediye başkanı da olan Plancia Magna'nın anıt mezarının olduğu düşünülen yerde gerçekleştirildi.
Yaklaşık bir haftadır devam eden kazılarda, Vali Karaloğlu'nun ilk kazmayı vurduğu alanda, Plancia Magna'nın anıt mezarının beş basamaklı podyumu ortaya çıkarıldı. Vali Karaloğlu bu haberi, sosyal medya hesaplarından duyurdu.
PLANCİA MAGNA ANIT MEZARI
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Perge Antik Kenti Güney Kent kapısından güneye doğru devam eden ve ortasında su kanalı bulunan caddenin doğusunda yer alan Plancia Magna Anıt Mezarı'nda kazı çalışmalarına 6 Haziran tarihinde Vali Münir Karaloğlu'nun ilk kazma vuruşuyla başlandığı belirtildi.
Yapının kuzey cephesinde yaklaşık 5 metrelik alanda yapılan kazı çalışmasında yapıya anıtsal bir görünüm kazandıran 5 basamaklı podyumun açığa çıkartıldığı belirtilen açıklamada, "En üst seviyede yer alan basamak sırasının çevresini içbükey bir silme çevrelemektedir.
Bu alandaki dolgu içerisinden mermer bir lahite ait kırık parçalar ele geçmiştir. Kazı çalışmalarına devam edilmektedir. Yapının batısında kuzey-güney yönünde uzanan ana caddenin ortasından geçen su kanalında da kazı çalışmalarına devam edilmektedir. Yapılan çalışmada kanal ve cadde zemininin oldukça korunaklı şekilde bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.
YENİ KAMPANYADA 40 SÜTUNA DESTEK
Kazılarına ilk olarak 1950'li yıllarda başlanan ve bugüne kadar yüzde 25 seviyesine ulaşılan Perge Antik Kenti, tarihi varlıkları ve büyüklüğüyle dünyada ayakta kalmış en büyük ve önemli antik kentlerden biri durumunda.
Bir taraftan kazıları, bir taraftan tarihi değerlerinin restorasyon çalışmaları uzun yıllardır devam eden Perge'de, bu yıl turizmde tema ilan edilmesiyle hem kazı, hem de restorasyon çalışmaları devlet ve sponsorlar desteğiyle hızlandı.
Antik kentte 1946 yılından 2012'ye kadar İstanbul Üniversitesi başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları kapsamında toplam 128, 2012'den sonra Antalya Müze Müdürlüğü'nce devam eden kazı ve restorasyon çalışmaları kapsamında toplam 350 sütundan 68'inin dikimi sponsor destekleriyle yapıldı.
PERGE'NİN KIZI PLANCİA MAGNA
Plancia Magna, İ.S. 1 ve 2. yüzyıllarda Pamphylia bölgesindeki Perge kentinde iz bırakmış İtalya kökenli Plancius ailesinin kızı. Babası M. Plancius Varus, senatörlük ve eyalet valilikleri yaptı. Başkentle iyi ilişkiler kurulmasını sağladığından, Perge'de onun adına bir şenlik düzenlendi. İ.S. 120- 126 yıllarında Plancia Magna da kentinin yaşamında etkin rol oynadı.
Roma geleneğine göre, Plancia Magna'nın babasının ve kocasının gölgesinde mütevazı bir hayat yaşaması beklenirken o, kendi adıyla yükselen bir kadın oldu. Plancia Magna sahip olduğu maddi imkânı ve hırsını birleştirerek kamu yararı için pek çok şey yaptı. Kamusal alanlarda ele geçen yazıtlarda, 'Pancia Magna kendi parasını harcadı', 'bol bol harcadı', 'kocasının kontrolü olmadan harcadı' şeklinde kısımlar yer alıyor.
Yazıtlarda geçen, 'kentin en üst yöneticisi', 'Artemis rahibesi', 'Tanrılar Anası rahibesi' ve 'imparator kültü baş rahibesi' unvanlarından, Plancia Magna'nın bir yandan siyasal, dinsel ve sosyal amaçlı görevler üstlenirken, bir yandan da Perge'yi imar etme faaliyetlerini yürüttüğü anlaşılıyor.
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