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Roma geleneğine göre, Plancia Magna'nın babasının ve kocasının gölgesinde mütevazı bir hayat yaşaması beklenirken o, kendi adıyla yükselen bir kadın oldu. Plancia Magna sahip olduğu maddi imkânı ve hırsını birleştirerek kamu yararı için pek çok şey yaptı. Kamusal alanlarda ele geçen yazıtlarda, 'Pancia Magna kendi parasını harcadı', 'bol bol harcadı', 'kocasının kontrolü olmadan harcadı' şeklinde kısımlar yer alıyor.