Polis Teşkilatı'nın 173'üncü yıl dönümü Kayseri'de törenlerle kutlandı. Açılan sergide masada duran biber gazı tüpünün butonuna kısa süreli basan Vali Süleyman Kamçı, gaz püskürmesine yol açtı.
Cumhuriyet meydanında yağmur altındaki törene Vali Süleyman Kamçı, Başsavcı Abdülkadir Akın, AGÜ Rektörü Prof.Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kerim Güney, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, ilçe belediye başkanları protokol mensupları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 173'üncü yıl dönümü nedeniyle Atatürk anıtına Emniyet Müdürü İbrahim Kulular tarafından çelenk konulmasının ardından, bir konuşma yapan Vali Kamçı, şehit polislere rahmet, gazilere sağlık dileklerini ileterek, 10 Nisan 1845 tarihinin polis adı altında hayata geçen Emniyet Teşkilatı'nın kuruluş günü olarak kabul edildiğini kaydetti. Kamçı, ''Türk polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. Polis teşkilatı ülkemizin bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getirmektedir. Bu vesile Emniyet Teşkilatı´nın tüm mensuplarının 173´üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor, teşkilatın her kademesinde hizmet vermiş şehit polislerimizi rahmetle anıyor, görevleri başındaki fedakâr polislerimiz ve bütün teşkilat mensuplarının çalışmalarında başarılar diliyorum " dedi.
VALİ BİBER GAZI SIKTI
Çelenk sunma töreni ve konuşmaların ardından Cumhuriyet Meydanı'nda, Polis teşkilatının tüm birimlerinin etkinliklerini ve kullandıkları araç gereçlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Vali Süleyman Kamçı ve protokol mensupları sergide, parmak izi konusundaki çalışmaları uygulamaları olarak görüp bilgi aldı. Toplum Destekli Polis ve Trafik reyonlarından sonra çevik kuvvet müdürlüğü reyonuna gelen Vali Kamçı, masada duran biber gazı tüpünün butonuna dokununca yanlışlıkla biber gazını sıktı. Vali, biber gazından kimsenin zarar görmediğini görünce, ''Butondan elimi çekmesem,etrafı gaz kaplayacaktı'' dedi. Protokol mensupları daha sonra polis kıyafetli minik öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğünce Afrindeki şehitler nedeniyle eglence ve gösteri amaçlı etkinlikler yapılmadı. Polis Haftası çerçevesinde Kayseri'deki polis şehitliği ziyaret edilerek, şehit emniyet mensupları için mevlit okutuldu.
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