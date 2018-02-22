FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Malatya Valisi olarak görev yapan Mustafa Toprak'ın ifadesi Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dosyasına girdi.



Toprak, Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde SEGBİS üzerinden katıldığı celsede sanık ve sanık avukatlarının katılımıyla Malatya'da yaşananları anlattı, sanık avukatları ile sanıkların sorularını yanıtladı. Toprak, ‘kalkışmayla ilgili görevlendirme listesinin' olduğunun kendisine söylenmediğini ifade ederek, "2. Ordu'daki gelişmelerden hiçbir şekilde bilgi verilmedi, bilgi gizlendi. 2. Ordu Komutanlığı'na bir faks emri ve darbe, demiş olduğunuz hain kalkışma ile ilgili bir görevlendirme listesi 22.15 itibariyle geldiği ve ilgili kişi tarafından görülmesine rağmen bana bu manada hiçbir şekilde bilgi verilmemiştir" diye konuştu.



"DEMEDİĞİNE GÖRE VAZİYETİ İDARE EDİYOR"

Habertürk Haber Merkezi'nden Ferdi Durdu'nun haberine göre; Huduti'nin darbe gecesi kendisini aradığını ifade eden Toprak, "2. Ordu'da içeri girişleri ve dışarı çıkışları yasakladık. 12 civarında Adem Huduti beni aradı ‘Sayın Vali ben Ankara'dan komutanlarımla irtibat kuramıyorum, bir şeyler oluyor, ben devletimin yanındayım' gibi bana bir şeyler söyledi. ‘O zaman irtibatımızı kaybetmeyelim, bir sorun var mı?' dedim, ‘hiçbir sorun yoktur' dedi. Saat 22.15'te orada bir takım darbe komisyonunun belgeleri oraya intikal ettiği görülmüş ise 2. Ordu komutanı olarak bana, il valisine ‘böyle bir emir geldi, kanunsuzdur, geçersiz sayıyorum' deseydi bir sorun yok. Demediğine göre durumu, vaziyeti idare ediyor. 12'de yapılan görüşmede Adem Huduti hiçbir şekilde bir olumsuzluk olduğuna dair bir bilgi bana vermemiştir" beyanında bulundu.



HUDUTİ: YALAN SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK

Sanık Adem Huduti ise "İftiralar ile ben 16 aydır içerideyim. Hiç kimse sizin itham ettiğiniz gibi itham etmedi. Saat 12'de darbeci olmadığımı kendisine bildirmiş olmama rağmen neden bunu ciddiyetle kabul etmiyor. Ben 64 yaşındayım, benim yalan söyleyecek bir şeyim yok" dedi.



VALİ: "1.5 SAAT ULAŞAMADIM"

Huduti ile ilk görüşmeyi yaptıktan sonra 02.00'ye kadar hiçbir şekilde irtibat kuramadığını anlatan Toprak, şunları ifade etti: "1,5 saat süre ile irtibat yok. 'Adem Huduti'ye iletiniz telefona çıkarsa çıksın, yoksa 15 dakika içinde 2. Ordu Komutanlığı'na operasyonu başlatıyorum' dedim. Karşıdaki kişinin Sedat isimli emir subayı olduğunu biliyorum. Operasyonu başlatacağımı söyleyince '1 saniye' diyerek telefonu paşaya, Adem Huduti'ye verdi. 'Ben size bu kadar zamandan beri ulaşamıyorum, nedir durum, orada bir problem mi var?' dedim, 'Ufak bir problem var, ben onu çözmeye çalışıyorum' dedi, bu kadar."



"KİMLER DARBECİ' DİYE SORU YÖNELTTİNİZ Mİ?"

Sanık Adem Huduti ise, Vali Toprak'a, "Devamlı operasyonu oyaladığımı ifade ediyorsunuz, benim kararım oydu, evet baştan beri de öyle davrandım. Operasyonu erteleme nedenimin kan dökülmemesi olduğunu baştan beri açıklamıştım. Ben de soruyorum kendisine. Madem hazırlardı, benim canımı kurtarmak istiyorlardı neden beklediler o kadar saat. Söyledikleri tamamen yalandır. Tanık beyanlarının hiçbirini kabul etmiyorum. Siz bana 'içeride kimler var, kimler darbeci' diye bir soru yönelttiniz mi?" diye sordu. Toprak, "Hiçbir şekilde içeride büyük bir problem olduğunu da yansıtmadı, ‘ufak bir şey var sayın vali, onu çözüyoruz' dedi. Soru yöneltmedim çünkü içerideki olayları net olarak bana aktarmadı. Ben bilemem ki!" şeklinde cevap verdi.



'BÖYLE VALİLERİN OLMASINDAN HİCAP DUYUYORUM'

Sanık Adem Huduti ise "Bu isimleri bilmek ona ne fayda sağlar. Bu isimleri saklamak bana ne fayda sağlar. Saat 00.30'da hakkında gözaltı kararı verdikleri geçiyor belgelerde ve ondan sonra benimle ilgili konuşmaları bir hainle konuşur gibi gerçekleşmiş. Ben olmadan, bir ordu komutanı olarak bir orgeneral olarak hitap edin ve saygı içinde davranın. Kendisine teessüf ediyorum. Bütün söylediklerini yalanlıyorum ve hiçbir söylediğini kabul etmiyorum. Ben devlet kademelerinde böyle valilerin olmasından hicap duyduğumun kayıtlara geçmesini istiyorum. İfadeleri tamamı yanlıştır ve hiçbirini kabul etmiyorum" dedi.



'O KELİMEYİ REDDEDİYORUM'

Toprak bunun üzerine "Son söylemiş olduğu kelime var, onu reddediyorum, kendisine veriyorum. Bugün TSK'nın, memleketin ekmeğini yemiş insanların, buradakiler için söylemiyorum, hangi ihanetler içine girdiklerini, TSK'nın hangi üniformasını nasıl lekelediklerini, insanların güvenini, ülkenin, herkes biliyor... 'Hicap duyuyorum', ‘Böyle bir vali görmedim' demesi kabul edilemez" diye cevap verdi.

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