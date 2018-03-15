Validebağ Korusu'na komşu, tabiatla baş başa!

Koşuyolu Koru Evleri, İstanbul Anadolu Yakası'nın gözde semti Altunizade’de, Validebağ Korusu’na komşu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün yanı başında, şehir hayatı ile doğayı buluşturan bir proje. Hem şehrin temposunu yaşarken, hem de doğanın huzuruyla iç içe bir yaşam sunan Koşuyolu Koru Evleri, esnek fiyat avantajlarıyla da ilgi çekiyor.

Biliyorsunuz İstanbul'un en büyük sorunu ulaşım, en değerli şey ise zaman. Altunizade bu anlamda İstanbul için önemli noktalardan biri. Çünkü son yıllarda geliştirilen toplu ulaşım çözümlerinin ana duraklarından olan Altunizade, aynı zamanda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne olan yakınlığı nedeniyle de büyük avantaja sahip.