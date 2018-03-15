Validebağ Korusu'na komşu, tabiatla baş başa!

Koşuyolu Koru Evleri, İstanbul Anadolu Yakası'nın gözde semti Altunizade’de, Validebağ Korusu’na komşu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün yanı başında, şehir hayatı ile doğayı buluşturan bir proje. Hem şehrin temposunu yaşarken, hem de doğanın huzuruyla iç içe bir yaşam sunan Koşuyolu Koru Evleri, esnek fiyat avantajlarıyla da ilgi çekiyor.
Biliyorsunuz İstanbul'un en büyük sorunu ulaşım, en değerli şey ise zaman. Altunizade bu anlamda İstanbul için önemli noktalardan biri. Çünkü son yıllarda geliştirilen toplu ulaşım çözümlerinin ana duraklarından olan Altunizade, aynı zamanda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne olan yakınlığı nedeniyle de büyük avantaja sahip.
Koşuyolu Koru Evleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 1 km, Metro ve Metrobüs'e yürüme mesafesinde, Avrasya Tüneli ve tüm bağlantı yollarına kolayca ulaşabileceğiniz bir lokasyonda yer alıyor.
Koşuyolu Koru Evleri, şehrin içinde olduğunuzu unutturup tabiatın tüm güzelliğini barındıran bir yaşam sunarken, merkezi konumu sayesinde de hayatın temposunu yakalamanıza olanak sağlıyor.
Capitol Alışveriş Merkezi, Koşuyolu Koru Evleri’ne yürüme mesafesinde bulunurken, Akasya, Emaar ve Tepe Nautilus ise yakındaki diğer AVM'ler.
Bilfen, Bahçeşehir, Eyüboğlu, Doğa Koleji gibi seçkin okullar ile Acıbadem Altunizade Hastanesi de bölgedeki diğer önemli kurumlar.
Koşuyolu Koru Evleri’nde şimdi “esnek” ve “kişiye özel” bir ödeme fırsatı da var.
Sembolik bir peşinatla bu konforlu yaşama hemen geçiş yapabilirsiniz.
Esnek ödeme planınızı gelin birlikte tasarlayalım.
Koşuyolu Koru Evleri
İçeride huzur. Dışarıda hayat.
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