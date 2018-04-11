Elazığ'da yaşayan iş adamı M.İ'yi arayan ve kendilerini vali olarak tanıtan E.D, B.G, E.Y, A.Y. ve R.B, engelliler için tekerlekli sandalye alacakları bahanesiyle kampanyaya kendisinin de katılmasını istedi. İş adamı M.İ. verilen hesap numarasına 30 bin lira yatırdı.

M.İ. daha sonra kendisini arayan numaraya ulaşamayınca şüphelenerek durumu polise bildirdi.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, B.G. ile E.D'yi Elazığ'da, E.Y, A.Y. ve R.B'yi Kırıkkale'de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

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