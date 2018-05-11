Valladolid - Albacete maçı istatistikleri

İspanya 2.Lig maçında Valladolid ile Albacete, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Valladolid 58 puanla 8. sırada, Albacete 47 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi Valladolid, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Albacete, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 283. İddaa'da Valladolid kazanır 1.50, berabere biter 3.30, Albacete kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Valladolid son hafta oynanan Mallorca maçında 1-3 yenildi.

Albacete ise Numancia maçında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 12 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Valladolid, 38 gol attı ve 23 gol yedi.

Albacete ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Albacete, 12 gol atarken 21 gol yedi.