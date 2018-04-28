Valladolid - Cadiz karşılaşma önü

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Valladolid, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Cadiz takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 54 puanlı Valladolid 9. sırada bulunuyor, Cadiz 58 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Valladolid, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Cadiz son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 346 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Valladolid kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 2.80, Cadiz sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Valladolid son hafta oynanan Cadiz maçında 1-0 kazandı.

Cadiz, Valladolid karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 12 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Valladolid, 37 gol attı ve 22 gol yedi.

Cadiz, dış sahada 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cadiz 13 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.