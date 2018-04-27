Valladolid - Cadiz karşılaşma önü

İspanya 2.Lig maçında Valladolid ile Cadiz, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Valladolid 54 puanla 9. sırada, Cadiz 58 puanla 4. sırada bulunuyor. Valladolid son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Cadiz son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 346 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Valladolid kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 2.80, Cadiz sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Valladolid son haftadaki Cadiz müsabasında 1-0 kazandı.

Cadiz ise Valladolid karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 12 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Valladolid, 37 gol attı ve 22 gol yedi.

Cadiz, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Cadiz, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.