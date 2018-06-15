Valladolid - Numancia maçı rakamları

İspanya 2.Lig Yükselme Play Off Final maçında Valladolid ile Numancia, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:30. Ev sahibi Valladolid, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Numancia, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 215 kodlu maçı oynayanlar; Valladolid galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.30, Numancia galibiyet oranı 3.50. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Valladolid son hafta oynanan Alcorcon maçında 0-0 berabere kaldı.

Numancia ise Barcelona II maçında 2-2 berabere kaldı.