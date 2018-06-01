Valladolid - Osasuna düellosu

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Valladolid, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Osasuna takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. Maç öncesi Valladolid 64 puanla 6. sırada, Osasuna 64 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Valladolid, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Osasuna son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 266 kodlu maçı oynayanlar; Valladolid galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Osasuna galibiyet oranı 0.00.

Valladolid son hafta oynanan Mallorca maçında 1-3 yenildi.

Osasuna ise Real Oviedo maçında 0-5 kazandı.

Valladolid, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 13 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Valladolid, kendi sahasında 41 gol attı, 25 gol yedi.

Osasuna, dış sahada 8 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Osasuna 17 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.