Valladolid - Sporting Gijon maç önü

İspanya 2.Lig Yükselme Play Off Yarı Final heyecanı devam ediyor. Valladolid, 07 Haziran 2018 Perşembe günü Sporting Gijon takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. Ev sahibi Valladolid, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sporting Gijon, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 518 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Valladolid kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 2.90, Sporting Gijon sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Valladolid önceki hafta Osasuna mücadelesinde 2-0 kazandı.

Sporting Gijon, Cordoba karşılaşmaında 3-0 yenildi.