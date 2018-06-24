Valur - Breidablik karşılaşma önü

Valur ve Breidablik, 25 Haziran 2018 Pazartesi günü İzlanda Kupa Çeyrek Final maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 23:00. Valur, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Breidablik, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 264 kodlu maçı oynayanlar; Valur galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Breidablik galibiyet oranı 0.00.

Valur son haftadaki FH Hafnarfjördur müsabasında 2-1 kazandı.

Breidablik, Fylkir karşılaşmaında 2-0 kazandı.