Valur - Breidablik maç önü

İzlanda Urvalsdeild maçında Valur ile Breidablik, 27 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 23:00. Valur 6 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Breidablik 11 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Valur, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Breidablik, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 338 kodlu maçı oynayanlar; Valur galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Breidablik galibiyet oranı 0.00.

Valur son haftadaki Vikingur Reykjavik müsabasında 4-3 kazandı.

Breidablik ise FH Hafnarfjördur maçında 0-1 kazandı.

Valur, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 5 gol yedi.

Breidablik ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Breidablik, 4 gol atarken 2 gol yedi.