Valur - Fylkir maçı öncesi rakamlar

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. Valur, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Fylkir takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 23:00. Valur 4 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Fylkir 3 puanda ve 6. sırada. Valur son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Fylkir, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 576. İddaa'da Valur kazanır 1.20, berabere biter 5.00, Fylkir kazanır 6.25 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Valur son haftadaki IR Reykjavik müsabasında 2-0 kazandı.

Fylkir, Fjolnir karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Valur, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Fylkir ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fylkir, 0 gol atarken 1 gol yedi.