Valur - KA Akureyri karşılaşma önü

Valur ve KA Akureyri, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü İzlanda Urvalsdeild maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. Valur 12 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken KA Akureyri 8 puanda ve 8. sırada. Valur son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. KA Akureyri son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 220 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Valur kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.60, KA Akureyri sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler.

Valur önceki hafta Vikingur Reykjavik mücadelesinde 4-3 kazandı.

KA Akureyri, İB Vestmannaeyjar karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Valur, 8 gol attı ve 6 gol yedi.

KA Akureyri, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. KA Akureyri, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.