Valur - Keflavik maç önü

Valur ve Keflavik, 01 Mayıs 2018 Salı günü İzlanda Kupa 1/16 Finaller maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Valur, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Keflavik son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 421 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Valur kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Keflavik sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Valur önceki hafta Stjarnan mücadelesinde 2-3 kazandı.

Keflavik ise Huginn maçında 0-1 yenildi.