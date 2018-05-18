Valur - Stjarnan sahaya çıkıyor

Valur ve Stjarnan, 18 Mayıs 2018 Cuma günü İzlanda Urvalsdeild maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:15. 5 puanlı Valur 4. sırada bulunuyor, Stjarnan 2 puana sahip ve 9. sırada. Valur, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Stjarnan son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 163 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Valur kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.30, Stjarnan sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler.

Valur son hafta oynanan Vikingur Reykjavik maçında 4-3 kazandı.

Stjarnan, KR Reykjavik karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Valur, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Valur, kendi sahasında 4 gol attı, 3 gol yedi.