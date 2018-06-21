Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Van AK Parti milletvekili kesin aday listesini açıkladı. Van AK Parti’nin YSK’ya bildirdiği listenin haricinde YSK tarafından isimlerde bir değişiklik yapılmadı. İşte AK Parti’nin Van 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin kesin aday listesi...

2018 AKP VAN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

S. NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 OSMAN NURİ GÜLAÇAR YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 2 İRFAN KARTAL YÜKSEK MÜHENDİS / MİMAR 3 ABDULAHAT ARVAS ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR 4 EBUBEKİR KAÇMAZ YÜKSEK ÖĞRETMEN 5 GÜLŞEN ORHAN YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 6 YILMAZ KILIÇ ORTA MEMUR 7 BİLAL EMRE YÖRÜK YÜKSEK YÖNETİCİ/MÜDÜR/ŞEF 8 MALİK ÖZBEY YÜKSEK AVUKAT

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine coşkulu bir katılım gösteren Vanlılara teşekkür etti.

Başkan Türkmenoğlu, Van Beşyol Meydanı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapılan mitingden dolayı bir açıklama yaptı. Türkmenoğlu, "Başkale'den Erciş’e kadar tüm ilçelerimizden mitinge akın akın gelen on binlerce vatandaşımız, 16 yıldır olduğu gibi yine milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha bağrına basmış, 24 Haziran’da Van’ın güçlü Türkiye için devam diyeceğini herkese göstermiştir” dedi.