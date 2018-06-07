Van'da Demirciler ve Geri Dönüşümcüler Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan 103 iş yerindeki çalışanlar tarafından toplanan 1 milyon ton atığın geri dönüşümü sağlandı.
Demirciler ve Geri Dönüşümcüler Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Ömer Doğan:
"Aylık ülke ekonomisine 500 bin lira kazanç sağlıyoruz. Çevre kirliliğinin önüne geçiyoruz. Ormanların yok edilişini engelliyoruz. Bir ton kağıt topladığımız zaman 20 ağacı kesilmekten kurtarıyoruz"
Türkiye'de son yıllarda hızla yaygınlaşan ve kısa sürede sektör haline gelen geri dönüşüm çalışmalarıyla ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.
Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Projesi" ile de geri dönüşümde önemli mesafe katedildi.
Ülke genelinde büyük ilgi gören proje kapsamında Van'da da cam, kağıt, yağ ve plastik atıkların ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yapıldı.
Demirciler ve Geri Dönüşümcüler Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren 103 iş yerinin çalışanları 13 yılda 1 milyon ton atığı ekonomiye kazandırdı.
"AYLIK ÜLKE EKONOMİSİNE 500 BİN LİRA KAZANÇ SAĞLIYORUZ"
Sitenin başkanı Ömer Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev, okul, fabrika ve iş yerlerinden toplanan çöplerin ve geri dönüşüm ürünlerinin büyük bir titizlikle ayrıştırıldığı söyledi.
Geri dönüşümün dünyada sürekli büyüyen tek doğal kaynak olduğunu belirten Doğan, 2 bin 500 çalışanı olan sitede uçak parçasından süt kutusuna kadar birçok atığın değerlendirildiğini ifade etti.
Doğan, "Sıfır Atık Projesi"ne muazzam bir destek sunduklarını belirterek, "Bir insan farkına varmadan ekmeğini kazanmaya çalışırken ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlıyor. Doğal kaynakların korunmasına, ağaçların, hatta ormanların yok olmasını engelleyecek çalışmalara katkı sağlıyoruz." dedi.
Yıllık ortalama 72 binle 100 bin ton arasında atığı ekonomiye kazandırdıklarını anlatan Doğan, şöyle devam etti:
"13 yıllık kuruluşumuz süresince 1 milyon ton atığın geri dönüşümünü sağladık. Aylık ülke ekonomisine 500 bin lira kazanç sağlıyoruz. Bu durum sadece maddiyatla ölçülemez. Bu işi yaparak her ay çok ciddi bir enerji tasarrufu sağlıyoruz. Çevre kirliliğinin önüne geçiyoruz. Ormanların yok edilişini engelliyoruz. Bir ton kağıt topladığınız zaman 20 ağacın hayatını kurtarmış oluyoruz."
"60 FARKLI ÜRÜNÜ AYRIŞTIRIYORUZ"
Doğan, bir yılda toplanan kağıt miktarıyla devasa ormanlardaki ağaçları kesilmekten kurtardıklarını dile getirdi.
Vatandaşların geri dönüşümde kullanılacak malzemelerin çöp olmadığını anlaması gerektiğini vurgulayan Doğan, "Burada 60 farklı ürünü ayrıştırıyoruz. İşlemleri tamamlanan ürünleri geri dönüşüm fabrikalarına gönderiyoruz. Plastik malzemeler doğaya ciddi zarar veriyor. İnsan sağlığını ve doğayı ciddi manada tehdit eden bu ürünleri mutlaka geri dönüşüme kazandırmalıyız." diye konuştu.
Geri dönüşüm işçisi Nurettin Erdemir de toplanan malzemeleri ayrıştırdıktan sonra makinelerde keserek kalıp haline getirdiklerini ifade etti.
Erdemir, biriktirdikleri atıkları her ay sonunda araçlara yükleyerek, batı illerindeki geri dönüşüm fabrikalarına gönderdiklerini söyledi.
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