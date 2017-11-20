Van'da 126 korucu yemin edip görevlerine başladı

İçişleri Bakanlığı'nın Edremit ilçesinde açtığı güvenlik korucusu kadrosunda görev yapmak için eğitimlerini başarıyla tamamlayan 126 yeni güvenlik korucusu için ilçedeki Nur Tatar Spor salonunda yemin töreni düzenlendi.

DHA'nın haberine göre, törene, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Van Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Van İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas,Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe korucular ve aileleri katıldı. Güvenlik korucuları judo, boks ve yakın koruma gösterilerinin ardından yemin ederek, görevlerine başladı.

OPERASYONLARDA BİN 800 KORUCU ŞEHİT OLDU

Vali Zorluoğlu, Türkiye'nin içeriden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışıldığını belirterek, "Operasyonlar sırasında şehit düşen bin 800 korucumuzu rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Yine terörle mücadele gazi olan 3 bine yakın korucumuza buradan selamlarımızı gönderiyorum. Ülkemiz tarihin en kritik süreçlerinden birini yaşıyor. İstikbalimizin için adeta ikinci bir kurtuluş savaşı veriyoruz. Ülkemiz içeriden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışılıyor, boyunduruk altına alınmaya çalışılıyor. İddialı, vizyoner, güçlü ve kendi hedefleri olan bu hedeflere kararlı bir şekilde yürüyen Türkiye bir çoklarının işine gelmiyor, hoşuna gitmiyor. Bizim alan değil, veren el olmamızı hazmedemiyorlar.

Türkiye’nin mazlumları için, mağdurlar için, umut olmasını arzu etmiyorlar. Dünya 5’ten büyüktür denmesini bir türlü kabullenmiyorlar ve bu nedenle Türkiye onları rahatsız ediyor. İstiyorlar ki; Türkiye eskiden olduğu gibi, eski Türkiye gibi sadece kendisine biçilen rolü sesini soluğunu çıkartmaksızın oynasın. İstiyorlar ki geçmişte olduğu gibi birilerinin ileri garnizon rolünü yerine getirsin." dedi.

Türkiye'nin binlerce yıllık devlet geleneği ile sıkıntıları aşacağını söyleyen Vali Zorluoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye kendi iradesini ortaya koydukça, masaya yumruğunu 'Ben de varım' diye vurdukça bizi durdurmak için kirli planlar bir bir ortaya konuyor. Bu planlar içerisinde ekonomi var, bu planlar içerisinde milletin iradesini tankla topla, darbe girişimleriyle esir alma var. Bu planlar içerisinde terör örgütlerine gizli ya da aleni bir şekilde destek verme var, terör örgütlerini sahiplenmek var. Maalesef bu planlar içerisinde etnik kışkırtıcılığı, mezhep kışkırtıcılığı var. Bu planlar içerisinde figüran olarak PKK var, FETÖ var, DEAŞ var, DHKP-C var.

Herkes şunu bilsin ki; Türkiye binlerce yıllık devlet geleneği ile bu sıkıntıları aşacak güçtedir. Bir yıldır bu coğrafyada bizler birilerinin rufuyla durmuyoruz. Bir yıldır bizler verdiğimiz onlarca, yüzlerce, binlerce, milyonlarca şehit nedeniyle buradayız. Onların kanları bu toprakları suladıkça bu topraklarda sonsuza kadar var olmaya devam edeceğiz." Korucuların çok değerli ve şerefli bir görevi üstlendiğini ifade eden Vali Zorluoğlu," Vatanın birliği ve bütünlüğünü, milletin ırzı ve namusunu, bayrağı ve ezanı koruma ve kollama görevi bugün itibarıyla size geçmiştir. Koruculuk bir meslek değildir, bir meslekten, bir görevden çok daha ötesidir.

Hükümetimizin tasarrufuyla 2017 yılı içerisinde Türkiye genelinde güvenlik korucularını gençleştirme çalışması yapıldı. Bu kapsamda ilimizde de iki bin 488 güvenlik korucumuz kendi istekleriyle emekliye sevk edildi. Emekli olan korucuların yerine 4 bin 476 bu vatan için mücadele eden güvenlik korucumuz var. Geçmiş zamanda güvenlik korucularımızın yaş ortalaması 44 iken, şu anda gençleştirme çalışması neticesinde yaş ortalamamız ilimizde 33 oldu. Çok daha dinamik, çok daha genç güvenlik korucusu kadrosuna sahibiz. Hükümetimizin, devletimizin kararlı duruşuyla bizlerin burada etkin çalışmasıyla polisimiz, jandarmamız, askerimiz ve güvenlik korucularımızın vatanperver, gözü pek, cesaretli mücadelesiyle bu bölgede ve Türkiye’de terörün kökünü kazıyacağız."diye konuştu.

TERÖRLE MÜCADELEDE KORUCULARIN BÜYÜK EMEKLERİ VAR

Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ise, korucuların, terörle mücadelede rollerinin büyükolduğunu kaydererek, "Milletimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımızın gölgesinde anne, baba, eş ve yakınlarınızın huzurunda gerektiğinde vatan, vazife uğrunda seve seve canınızı feda edeceğinize namusunuz ve şerefiniz üzerine ant içeceksiniz. İçeceğiniz bu ant vatan sevgisi, vazife şeref ve namus anlamında olup aynı zamanda kahraman bir güvenlik korucusu mukaddes bir simgesidir. Sağ elinizi şanlı bayrağımızın üzerine koyarak birliğimizin, bayrağımızın, vatanımızın, namusumuzun, cumhuriyetimizin, demokrasimizin, Türkiye’mizin, sol elinizi de arkadaşınız omzuna koyarak, yüce milletimizin koruyucusu olduğunuzu Allah’ın ve yüce milletimizin şahidiyle tüm dünyaya ilan etmiş olacaksınız. Korucular başınız daima dik olsun. Çünkü, sizler mazisi şan ve şerefle dolu olan Türkiye Cumhuriyetinin evlatlarısınız. Türkiye Cumhuriyeti Devletini her türlü terör eylemine karşı yürütmüş olduğu ulusal mücadele korucularımızın, jandarmamızın, askerimizin özveri ve fedakârlıkları sırasında başarıya ulaşacaktır" dedi. Konuşmaların ardından 126 korucu bayrağa el basıp yemin etti. Program daha sonra Edremit Kaymakamlığının verdiği kokteyl ile son buldu.

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