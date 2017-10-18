Van'da 2 kişi, üzerlerine sardıkları uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışırken yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Van'dan Antalya'ya gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen S.B. ile F.B'yi, x-ray cihazından geçerken şüphe üzerine durdurdu.

AA'nın haberine göre, yapılan üst aramasında, zanlıların üzerine sarılı 7 paket halinde 2 kilo 1,18 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.