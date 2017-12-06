Van'da 38 günlük bebeğe istismara ağırlaştırılmış müebbet i̇stemi̇

Van'da 38 günlük erkek bebeğe cinsel istismarda bulunarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan ve aralarında bebeğin annesinin de bulunduğu 3 sanık hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Anne ve sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığa ise 20 yıla kadar hapis cezası istendi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Meral Yıldız'ın haberine göre, Van'da 26 Ocak günü 38 günlük bebeğe cinsel istismarda bulunulması ve öldürülmesine ilişkin annenin de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanıklar F.A. ve Y.G. salona anne P.T. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Duruşma savcısı mütalaasını verdi. Mütalaada, olayın gelişme süreci tüm yönleriyle anlatıldıktan sonra, anne P.T. ve sevgilisi olduğu değerlendirilen F.A.'nın uyuşturucu bağımlısı oldukları ve günü birlik evlerde yaşadıkları belirtildi. P.T. ve F.A. kalacak yer konusunda Y.G.'den yardım istedikleri ve Y.G. İpekyolu ilçesinde kendilerine ev tahsis ettiği ve bu evde kaldıkları belirtilen mütalaada, olay günü 3'ünün birlikte hastaneye gittiği ifade edildi.
ANNEYE DE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ
Olayın yaşanmasının hemen ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı belirtilen mütalaada, küçük bebeğin küt kafa travması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Mütalaada, F.A.'nın Adli Tıp Kurumu'nun raporunda anlaşıldığı üzere, cinsel yönden istismar ettiği, bu hususun P.T. tarafından beyan edildiği ve alınan Ankara Kriminal Polis Laboratuvarının 14 Mart 2017 tarihli raporuyla bağlantılı olan 16 Mart 2017 tarihli uzmanlık raporuyla yapılan incelemelerde maktulün üzerinden bulunan sürüntü örnekleri ve maktule ait kıyafetler üzerindeki örnekler ile F.A.'nın örneklerinin uyumlu olduğu belirtildi. Bu bağlamda sanık F.A.'ın "Kasten ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "Cinsel istismar" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
Sanık anne P.T'nin de ‘Kasten ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenirken, Y.G.'nin suça yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
OLAY
Van'da 26 Ocak'ta anne P.T. ile F.A. ve Y.G. tarafından kusma ve halsizlik şikayetleri ile özel bir hastaneye getirilen 38 günlük bebek tüm müdahalelere rağmen 22 saat sonra hayatını kaybetmişti. Bebeğin kafatasında kırık, vücudunun değişik yerlerinde ısırık, sol gözünde morluk ve cinsel istismar bulgularına rastlanınca, hastane yönetimi durumu polise bildirmişti. Gözaltına alınan anne P.T. ve onunla birlikte hastaneye gelen F.A. ile Y.G. tutuklanmıştı.
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