Edinilen bilgiye göre, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi yakınında bir şahıs, hastane önünde pusette bebeği bulunan ve ağlayan kadının üzerine yürüyerek tekme attı.

İHA'nın haberine göre; kadın ağlamaya devam ederken, öfkeli şahıs ise tekme atmaya devam etti. Kadının "tamam ayıptır" sözlerine rağmen şahıs, kadının üzerine yürüyerek şiddet göstermeye devam etti.

Kucağına bebeğini alan kadın hastane önünden hızla ayrılırken, yaşanan anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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