Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2017 yılında düzenlenen 172 operasyonda toplam 4 ton 545 kilo 586 gram eroin ele geçirildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Meral Yıldız'ın edindiği bilgiye göre, son olarak Kurubaş mevkisinde uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği Lisa'nın katılımıyla yapılan aramada bagajdaki çuvallarda toplam 49 kilo 170 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili Ü.K. adlı kişi gözaltına alındı.

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