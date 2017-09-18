Van'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgiye göre, Van'ın Erciş ilçesine bağlı Yankıtepe mahallesinde saat 12:41'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 5 kilometre altında meydana gelen deprem, çevre illerden hissedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

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