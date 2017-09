Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkı İdari İşler Müdürü Cesim Yarız'ın sim kartı kopyalanarak internet üzerinden 36 bin TL'lik taksitli alışveriş yapılarak dolandırıldı. Yarız, mağdur olduğu için kızını üniversiteye gönderemedi.



İHA'nın haberine göre olay, 31 Ağustos 2017 tarihinde Van'da meydana geldi. Kurban Bayramı tatilinde kendisine gelen bir mesajla dolandırıldığını anlayan eğitimci Cesim Yarız, sim kartının kopyalandığını ve ardından hesabının bulunduğu bankayla irtibata geçerek, internet üzerinden satış yapan bir firmadan 36 bin TL'lik taksitli alışveriş yapıldığını anladı.



Yaşadığı mağduriyeti İHA muhabirine anlatan eğitimci Yarız, dolandırıcıların önce bir telefon bayisinden kendi adına sim kartı çıkardığını, sonra bankayla irtibata geçilerek adına görüşmeler yapıldığını, ardından banka kartı ve kredi kartı bilgileriyle internet üzerinden 7 adet taksitli alışveriş yapıldığını söyledi. Yarız, "31 Ağustos'ta bayram tatili öğleden sonra cep telefonuma ulaşılamadı. Bende bayiye gittim. Saat 16.20 civarında sim kartı çıkardım. Bana telefonumun arızalı olduğunu ve sim kartının değişmesi gerektiğini söylediler. Yeni sim kartını aldık ve telefona taktık. Sonra ben arama yapabiliyorken, birileri beni arayamıyor. Ardından bir daha bayiye gittik. Yine telefonun arızalı deyince, müşteri hizmetlerini aradım bir kod verdiler. Verilen kodu telefona girdim ve telefon açıldı. Biz de evimize döndük. Öbür gün bayram. Bayramdan sonra bankadan 'hesabınız eksi bakiyeye düşmüştür' şeklinde bir mesaj geldi. Bunun üzerine telaşla müşteri hizmetlerini aradım. Önce 16 bin lira dediler. Sonra öğrendim ki toplam 36 bin lira. Bir kredi kartımın limiti, artı vadeli hesabım, vadesiz hesabım bozdurulup kredi kartına aktarılıyor. İstanbul'da yeri belli olan bir yerde 7 adet alışveriş yapılıyor. Bunun bilgi belgelerini aldım polis karakoluna gittim" dedi.





Olayın bilgisi dışında gerçekleştiğini ve bu yüzden yaklaşık 20 gündür büyük mağduriyet yaşadığını dile getiren Yarız, "Bankaya faksladım. Asla benim öyle bir harcamam yok ve bilgim dışında gerçekleşen bir olaydır. Alışveriş yapan yere ulaştım. Öyle bir alışverişimin olmadığına dair dilekçe yazdım. 20 gündür ilgili bankaya yazı yazdım. Banka ve alışveriş yapılan site bana, 'şifreyle yapılmış' dedi. Sonra öğreniyorum ki sim kartım kopyalanmış. Aynı gün 13.20 sıralarında bilgim dışında bayiden sim kartı kopyalanmış. Sim kartı kopyalandığı için gelen mesajların hiçbiri bana gelmemiş. Saat 13.21'de kart çıkarılmış ve saat 13.28'de 5 defa banka müşteri hizmetleri aranmış. İşlemlerin nasıl yapıldığını bilmiyorum. Arkasından internetten alışveriş yapılmış" diye konuştu.

"KIZIMI ÜNİVERSİTEYE GÖNDEREMEDİM"



Nakit parayla birlikte 20 bin lira da borca girdiğinden dolayı Artvin Çoruh Üniversitesi'ni kazanan kızını okula gönderemediğine dikkat çeken Yarız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sistemle ilgili problem var. Defalarca bankayı arıyoruz, yüzlerce defa şubeye uğruyoruz, binlerce yazı yazıyoruz; ne geri dönen, ne bilgi veren böyle bir mağduriyet yaşıyorum. İlginç bir olay, büyük bir dolandırıcılık vakası bu kadar basit olmamalı. Kızım Artvin Çoruh Üniversitesi'ni kazandı gönderemedim. Çünkü elimizdeki nakit paranın gitmesiyle birlikte, aynı zamanda 20 bin lira da borca girdim. Banka ödemeyi durdurmalı en azından. Şu olay araştırılsın işin içinde bu kadar şey var."

"BİRİLERİ BİLGİLERİMİZİ ÇALIYOR"



Alışveriş yapılan internet sitesini arayarak durumu bildirdiğini belirten Yarız, aynı gün içinde 5 kişinin daha dolandırıldığını öğrendiğini söyledi. Yarız, "Sorumluğumu taşıyan, paramı emanet ettiğim banka ile ilgili bunu yaşamam beni üzüyor. Aynı gün, aynı bankanın benim gibi mağdur olan 5 tane müşterisi var. Bu işverenin bana verdiği bilgi. Sistemle ilgili problem var bu araştırılsın. Birileri bilgilerimizi ele geçiriyor. Annemin kızlık sitesinin başkasının bilmesi imkansız bir olaydır. Bu kadar basit olmamalıdır. Bunun için önlem alınsın. En azında başkaları mağdur edilmesin. Bu olay çok detaylı bir şekilde incelenebilir" şeklinde konuştu.

"İNSANLAR SİM KARTLARINA DİKKAT ETSİNLER"



Sorunu bildirdiği bankanın ilgisizliğinden yakınan Yarız, bir şekilde dolandırıcı şebekelerine prim tanındığını ileri sürdü. Vatandaşları sim kartlarına dikkat etmesi konusunda uyaran Yarız, "Telefonum bir dakika çalışmasa acaba bir şey mi oldu diye şüpheleniyorum. Birileri sizin bilginiz dışında gidip sim kartını çıkarabiliyor. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Detaylı bir şekilde şu an araştırıyorlar. Mutlaka, önünde sonunda ortaya çıkacaktır. Ben bütün yasal haklarımı arayacağım ama bu süre içinde ben mağdur oluyorum. Sistemden, güvenliğimden banka sorumludur. Bundan sonra olacak olaylar için de önlemini banka alacak. Her yere TC kimlik numaramızı bırakıyoruz. Her yerde korsan yazılımlar birileri giriyor. Bilgim dışında olan bir şeyse banka bunu iade etmek zorundadır. İlgisiz alakasızlıktan çok şikâyetçiyim. Bir şekilde bunlara prim tanınıyor diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Dolandırıcı şebekesine, sim kartını çıkaran bayiye, bankaya ve internetten alışveriş hizmeti sağlayan siteye dava açan eğitimci Yarız, konuyla ilgili tüm yasal haklarını kullanacağını belirtti.