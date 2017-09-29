Van'da gümrük görevlilerine yönelik operasyon

Jandarma Genel Komutanlığı'nca, Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Müdürlüğü'nde özellikle gıda yüklü araçlara eksik işlem yaptığı ve bu işlemin karşılığında menfaat ilişkisinde bulunduğu belirlenen 22 gümrük görevlisinin de aralarında bulunduğu 25 kişiye yönelik başlatılan operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER