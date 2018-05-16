Ramazan ayının ilk sahuru gece yapıldı. Van ilk sahuru yaptıktan sonra ilk iftara hazırlanmaya başladı. Peki Van'da ilk iftar saat kaçta yapılacak? Van'da akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte Van imsakiyesi...

VAN İFTAR VAKTİ 2018

11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ilk iftarı idrak edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Van'da iftar vakti 19:18 olarak yer almakta. Van'da saat 19:18’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.

VAN İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018

Van yarın gece 2. sahura kalkacak. Van sahur vakti 03:06 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yer almakta. Van'da 03:06 itibariyle 2. oruç tutulmaya başlanacak.

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