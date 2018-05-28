Van’da bir inşaatta beton kalıplarının çökmesi sonucu bir işçi yaralandı.

İHA'nın haberine göre olay, saat 11.00 sıralarında Sıhke Caddesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaat işçileri, beton kalıplarını yerleştirmek için 2 katlı yapının üzerine çıktı. Bu sırada beton kalıpları belirlenemeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine ambulans, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, göçük altından çıkartılan 52 yaşındaki Ahmet Tuğrul isimli vatandaş ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, soruşturma başlatıldı.

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