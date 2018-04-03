Van merkez Edremit ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.

İHA'nın haberine göre, 8 yaşındaki Berhan Kıyak isimli çocuk merkez Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde evinin önünde oyun oynarken dün akşam saatlerinde kayboldu. Yetkililere haber verilmesi üzerine kısa sürede jandarma, Ulusal Medikal Arama Ekibi (UMKE), Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve mahalle sakinleri çevrede Berhan'ı aramaya başladı. Dalgıçların yaptığı aramada evden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta çocuğun cansız bedeni bulundu. Olay yerindeki inceleme devam ediyor.

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