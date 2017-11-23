Van'da PKK terör operasyonu: 31 gözaltı

Van Jandarma Komutanlığı tarafından Özalp ilçesinde Şehit Jandarma Er Hasan Cam Operasyonu düzenlendi. Habertürk Haber Merkezi'nden Meral Yıldız'ın haberine göre; PKK'nın şehir ve mahalle yapılanması içinde örgüte yardım-yataklık yaptığı ve PKK terör örgütünün sözde sivil savunma birlikleri (YPS) bünyesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

31 GÖZALTI VAR

Van Jandarma İl Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada 31 kişi gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 10 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet kurusıkı tabanca şarjörü, 17 adet av tüfeği fişeği, 5 adet piyade tüfeği fişeği, 5 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 adet dürbün, 1 adet telsiz, 7 adet terörist fotoğrafı, 19 adet cep telefonu, 3 adet tablet bilgisayar, 7 adet hafıza kartı, 13 adet sim kart, 2 adet fotoğraf makinası, 2 adet kamera, 1 adet FETÖ/PDY terör örgütünün propagandasını anlatan kitap, 1 adet PKK terör örgütünün propagandasını anlatan kitap ile örgütsel doküman ve terör örgütünün propagandasına yönelik hazırlanmış muhtelif materyal ele geçirildi."

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Van Jandarma Komutanlığı