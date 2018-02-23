Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda mühimmat, el yapımı patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK'lı teröristlerin kış üslenme alanlarına yönelik yürütülen operasyonlar aralıksız sürüyor.

AA'nın haberine göre; bu kapsamda Körüklü Vadisi bölgesinde dün düzenlenen "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan Operasyonu" kapsamındaki aramalarda teröristlere ait çok sayıda mühimmat, yaşam ve tıbbi malzeme bulundu.

Ele geçirilen malzemeler şöyle sıralandı:

"12 roketatar sevk fişeği, 3 antitank roketatar mühimmatı, 5 antipersonel roketatar mühimmatı, 7 el bombası, 5 el bombası fünyesi, kannas keskin nişancı tüfeği şarjörü, havan nişan aleti, silah üstü gece görüş dürbünü, 500 piyade tüfeği mühimmatı (5,56 mm), el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 8 büyük ve 1 piknik tüpü ile 4'lü 2, 2'li ve 8'li birer pil bloğu, 4 kitap (terör örgütü propagandasına yönelik), 20 litrelik 6 jelikan bidon, 6 led lamba, 3 kadın/erkek iç çamaşırı, ikişer çaydanlık, tencere, panço, güneş paneli, güç kaynağı ve kürek, birer eldiven ve şemsiye, met, uyku tulumu, radyo, el feneri, çoklu cep telefonu şarj kablosu ve çok miktarda tıbbi malzeme ile yaşam malzemesi."Halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetleri aralıksız devam edecek.

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