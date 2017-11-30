Van'daki terör operasyonunda 15 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinin Fırat ve Edremit ilçesinin Süphan mahallelerinde sokak eylemlerine katıldıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, "Operasyonda 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 45 adet fişek, çok sayıda dijital materyal ve yasak yayınlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemleri devam etmektedir" denildi.

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