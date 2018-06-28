Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Marco van Ginkel hakkında Hollanda basınından önemli bir iddia ortaya atıldı.

Ülkenin popüler dergilerinden Voetbal International'ın haberine göre, son dönemde yaşadığı sakatlıkların etkisiyle beklenen gelişimi kaydedemeyen 25 yaşındaki futbolcunun sağ dizindeki sakatlığı nüksetti.

Haberde Hollandalı futbolcunun önünde iki seçenek bulunduğu kaydedildi. Van Ginkel ameliyat edilmesi durumunda sahalardan aylarca uzak kalacak. Bir diğer ihtimalse futbolcunun iğne tedavisiyle oynamaya devam etmesi. Ancak böyle bir durumda van Ginkel'in potansiyelini ne oranda sahaya yansıtabileceği merak konusu.

Bu gelişme üzerine Hollandalı futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinin zora girdiği de haberde yer alan iddialar arasında.

Bonservisi Chelsea'de bulunan, ancak iki buçuk sezondur PSV Eindhoven'da kiralık olarak forma giyen Marco van Ginkel, geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi'nde çıktığı 28 maçta 14 gol ve 4 asiste imza attı. Van Ginkel'in kariyerinin yeniden yükselişe geçmesinde, artık Fenerbahçe'nin başında bulunan eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun önemli payı bulunuyor.