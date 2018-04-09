Hollandalı ressam Vincent Willem Van Gogh’un eserleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (İSMEK) Fındıkzade Türk İslam Sanatları Merkezi hoca ve öğrencileri tarafından seramiğe uygulandı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; sanatçının “Otoportre”, “Ayçiçekleri”, “Arles’teki Yatak Odası” ve “Yıldızlı Gece” gibi çok bilinen 15 resmi, yaklaşık 5 ay süren bir çalışmayla yeni bir şekle büründü. Eserler, Lale Festivali “Vuslat: Cemre ve Lale” isimli karma sergide 20 Nisan’a kadar gezilebilir.