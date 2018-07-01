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Hakan, Ağin bölgesindeki koylara karayolu ulaşımının olmadığını belirtti. Bunun dezavantajlarının yanı sıra avantajlı yönlerinin de olduğunu anlatan Hakan, "Zira insan eliyle bir tahribatın önüne geçilmiş. Böyle bir imkan verilmemiş. Her ne kadar bir iskele yapısı olmasa da tekneyle buralara gelebiliyorsunuz. Günübirlik gelinen bir yer. Biz bunun haftalık ya da aylık konaklamalarının yapılması için çalışıyoruz" diye konuştu.