Van Gölü'nde yaklaşık 3 saat süren yolculuğun ardından ulaşılan Ağin mevkisindeki koylar, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki güzellikleri aratmıyor.
Eşsiz doğası, masmavi suyu, kumsalı ve yeşiliyle ziyaretçilerine görsel şölen sunan koylar, keşfedilmeyi bekliyor. Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Van Gölü havzasında bulunan İnköyü ve Ağin bölgesinin, Türkiye'nin önemli koylarına sahip olduğunu söyledi.
Buradaki koyların turizme kazandırılması amacıyla geziler düzenlediklerini belirten Hakan, "Bununla ilgili bir yol haritamız, bir planlamamız var. Fakat buranın tanıtımıyla ilgili çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Hakan, Ağin bölgesindeki koylara karayolu ulaşımının olmadığını belirtti. Bunun dezavantajlarının yanı sıra avantajlı yönlerinin de olduğunu anlatan Hakan, "Zira insan eliyle bir tahribatın önüne geçilmiş. Böyle bir imkan verilmemiş. Her ne kadar bir iskele yapısı olmasa da tekneyle buralara gelebiliyorsunuz. Günübirlik gelinen bir yer. Biz bunun haftalık ya da aylık konaklamalarının yapılması için çalışıyoruz" diye konuştu.
Hakan, bölgenin kamp turizmine uygun olduğunu, doğal zenginliklerinin yanı sıra tarihi zenginliğinin de bulunduğunu vurguladı.
Van Gölü koylarında çok ciddi turizm potansiyeli olduğuna işaret eden Hakan, şu değerlendirmelerde bulundu: "İnköyü'ne kadar olan karayolu altyapısını güçlendirip, diğer kısmı mavi tur gezileri olarak yapmak istiyoruz. Bu şekilde daha uygun olacağını düşünüyoruz. Ayrıca farklı bir şey daha var.
Dünyanın farklı yerlerinde Van Gölü gibi diğer turistik alanlarda havayolu ulaşımı da bulunuyor. Göl yüzeyine inebilen ve kalkış yapabilen küçük yolcu uçakları var. Van'da da bu sistem çok rahat bir şekilde kurulabilir. Çünkü Van Gölü çok dalgalı bir deniz değil. İklim yapısı ve coğrafik konumu da buna çok uygun."
Hakan, Ağin bölgesinde 3 ay boyunca turizm yapılabileceğini anlattı.
Bölgede istikrarın sağlanmasının ardından turizm anlamında çok önemli gelişmelerin yaşanabileceğine işaret eden Hakan, sözlerini şöyle tamamladı: "Son yıllara kadar yaşadığımız terör olayları, elbette ki buranın tanınmasına ve gelişmesine engel olmuştur.
Birazda buradaki yöneticilerin ilgisizliğiydi. Bu öz eleştiriyi de yapmak gerekiyor. Ben psikolojik anlamda yatırımın altyapısı için sermayenin buraya gelebileceğini, güvenlik probleminin olmadığını çok rahat söyleyebilirim. Turizm sektöründeki iş insanlarımızı buraya yatırım yapmaya bekliyoruz. Bu güzelliği gelsinler, görsünler, bu muhteşem doğayı hissetsinler."
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