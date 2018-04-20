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Sadece doğayı değil tarihi hissetme adına da Van Gölü kenarındaki bu muhteşem yerin ülkemizin diğer yerlerinden eksiği yok. Denizle doğayı buluşturan ve tarihi de bunun içine katan Van Gölü koylarıyla, Fethiye'ye rakibiz. Dünyada bu rakımda bir güzellik az bulunur."