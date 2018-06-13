Bitlis’in Tatvan ilçesinde uçurumdan atlayan koyunlardan 200’ü öldü.

İHA'nın haberine göre olay, bugün sabah saatlerinde Tatvan ilçesine bağlı Çanakdüzü köyünün Bağmeşe mezrası kırsalındaki dağlık alanda meydana geldi. Dağda otlayan yaklaşık 300 koyundan bir tanesinin uçurumdan atlamasıyla diğerleri de peşinden atladı. Yaşanan olayda ilk belirlemelere göre 200’ün üzerinde koyun ölürken, birçok koyun da yaralandı.

Sürüye bakan çobanın haber vermesi üzerine olay yerine giden koyun sahipleri, gördükleri manzara karşısında şok oldular. Olayın yetkili mercilere de haber verilmesi üzerine Tatvan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve jandarma ekipleri olay yerine giderek inceleme başlattı.

Van'ın Gürpınar ilçesinin Topyıldız Köyü'ne bağlı Yapraklı Mezrası yaylasında da, kayalık bir bölgede otlayan bir koyun uçurumdan atlayınca, sürüdeki 500 koyun da peşinden atlamış, koyunların hepsi ölmüştü.

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