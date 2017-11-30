Van kedileri kapalı alanlara alındı

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Kediler için en uygun ortam sıcaklığının 22- 25 derece arası olduğunu belirten Prof. Dr. Kaya, "22 ile 25 derece arası bir denge kurmaya çalışıyoruz. Bizim ısıtma sistemiz üniversiteden bağımsız bir şekilde işliyor. Ortamı ısıtmaya daha erken başlıyoruz, daha geç son veriyoruz. Çünkü yavrulu dönemlerde bizim daha fazla sıcaklığa ihtiyacımız oluyor.